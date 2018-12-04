Газопровод Дания – Польша как часть масштабного европейского проекта

Копенгаген, , 19:25 — REGNUM 3 декабря к информационной компании, посвященной очередной «окончательной победе Польши над «Газпромом» присоединился немецкий коммерческий телеканал n-tv.

Как и польские новостные агентства, немецкий телеканал называет проект магистрального газопровода Baltic Pipe, который должен соединить Польшу и Данию, не европейским, а «польско-норвежским». Газопровод длительностью 900 км и мощностью прокачки 10 мдлрд кубометров природного газа в год, по мнению немецких журналистов, предназначен для снабжения Польши норвежским газом и обеспечит полякам возможность не подписывать новый контракт с «Газпромом» после 2022 года, когда закончится действие нынешнего договора. Предполагаемый объем инвестиций в Baltic Pipe составляет около 2 млрд долларов, уточнения должны стать известны в начале 2019 года, предполагаемое время окончания строительства — 2022 год. После сообщения технической информации n-tv переходит к цитированию польского премьер-министра Матеуша Моравецкого: «реализация этого проекта через Балтийское море станет огромным шагом на пути к безопасности и независимости польского энергосектора».

Для того, чтобы понимать, в чем именно в данном случае заключается умышленная дезинформация (или дезинформация, связанная с недостаточной компетентностью новостного агентства) напоминаем, что Baltic Pipe является всего лишь частью значительно более масштабного европейского проекта, который предусматривает не только строительство Baltic Pipe, но и соединение газотранспортных систем Польши и Литвы, а также строительство морского магистрального газопровода Baltic Connector, который соединит ГТС Эстонии и Финляндии. В этом случае ЕС получит региональный газовый рынок для пяти стран — Польши, прибалтийских республик и Финляндии и норвежский газ, который будет поступать на территорию Польши через Baltic Pipe предназначен не только для самой Польши, но и еще для четырех государств.

В мае 2018 года газотранспортные компании Польши и стран Прибалтики подписали соглашение по финансированию строительства соединения газовых систем Польши и Литвы — газопровода GIRL, Gas Interconnection Poland-Lithuania. Общая стоимость GIPL составляет около 560 млн евро, инвестиции только в Литве, где планируется построить 177 километров газопровода, достигнут 136 млн евро. Реализация проекта по контракту была продлена на 2,5 года — до конца 2021 года. В июне 2018 года началось строительство Baltic Connector, которое планируется закончить в 2020 году.

Таким образом, к тому моменту, когда будет завершена прокладка Baltic Pipe, будет полностью готова и вся остальная часть инфраструктуры, которая создается для того, чтобы 10 млрд кубометров норвежского газа снизили зависимость от российских поставок не только Польши, но еще и Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Следовательно, объем газа, который будет оставаться в распоряжении Польши, значительно меньше пропускной способности Baltic Pipe 10 млрд кубометров. По оценкам польских экспертов, к 2022 году спрос на природный газ в Польше вырастет до 19 млрд кубометров природного газа в год, а вот объем собственной добычи поднять выше 4,0 млрд кубометров газа в год не удастся. Мощность регазификационного терминала «Свиноуйсьце» составляет 5,0 млрд кубометров газа в год, то есть совокупно Польша без «Газпрома» способна обеспечить 9,0 млрд кубометров газа в год плюс та прибавка, которую обеспечит Baltic Pipe. Ни о какой «полной независимости» от поставок российского газа говорить не приходится — правила арифметики не позволяют.