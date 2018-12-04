Глава Забайкалья Александр Осипов назвал причины отопительного сбоя

Чита, , 13:00 — REGNUM Новые власти Забайкалья признают, что им пока не удалось справиться с проблемами отопительного сезона. Несмотря на существенные вливания в муниципальные бюджеты, денег на уголь катастрофически не хватает, переодически приходится вводить режим ЧС. Говоря в ходе пресс-конференции 4 декабря о причинах складывающегося положения, врио губернатора Александр Осипов отметил, что в первую очередь сбой отопительного сезона произошёл вследствие бюджетной несбалансированности, передаёт «Заб.ру».

"Чтобы хорошо работала сфера ЖКХ нужно, во-первых, профессиональное управление, второе — это наличие денег», — признался глава края.

По его словам, именно из-за недостатка бюджетных средств муниципалитеты не могли заключить договоры на поставку топлива на долгосрочной основе. Сейчас поправки топлива осуществляются исключительно в рамках периода, обеспеченного деньгами.

«А когда денег нет, работать начинают дезорганизовано», — заметил Александр Осипов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего для прохождения отопительного сезона Забайкалью необходимо 883 тысячи тонн твёрдого топлива. Из бюджета края была выделена целевая субсидия муниципальным образованиям края — 421,8 миллиона рублей.

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Ранее отмечалось, что отопительный сезон проходит в условиях ощутимой нехватки средств на покупку топлива. Наиболее серьёзные проблемы испытывают Тунгокоченский, Могочинский, Агинский и Карымский, Сретенский районы Забайкальского края.

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