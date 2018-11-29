В пяти районах Забайкалья сохраняются проблемы с обеспечением теплом

Чита, , 07:15 — REGNUM Отопительный сезон в Забайкальском крае проходит в условиях ощутимой нехватки средств на покупку топлива. Такой вывод можно сделать из официального сообщения, опубликованного на сайте регионального правительства.

По данным первого вице премьера правительства Забайкальского края Александра Кулакова, в целом нормативный запас угля есть, но по отдельным районам (Тунгокоченский, Могочинский, Агинский, Карымский, Сретенский) он не выполняется. Чиновник пояснил, что причина сложившейся ситуации в том, что не решена проблема оплаты за поставленные ресурсы. Всего для прохождения отопительного сезона необходимо 883 тысячи тонн твёрдого топлива. Из бюджета края была выделена целевая субсидия муниципальным образованиям края — 421,8 миллиона рублей.

Врио губернатора Александр Осипов подчеркнул, что на данный момент часть проблем по обеспечению бесперебойного прохождения отопительного сезона уже решена, а в связи с ростом цен на мазут и уголь, краю дополнительно выделят средства из федерального бюджета.

Напомним, в середине ноября районов, где существуют серьёзные проблемы с отоплением, в Забайкалье насчитывалось не менее десяти. Тогда в ходе online-совещания врио губернатора Александр Осипов пообещал принимать жёсткие, в том числе кадровые, решения к тем руководителям, «кто провалит отопительный сезон, на чьей территории будут мерзнуть люди».

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