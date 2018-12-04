С китайцами-метростроителями в Москве расплатятся небоскрёбами

Москва, , 09:45 — REGNUM Высотки рядом с новыми станциями метро Москвы появляются для расчетов с китайскими бизнесменами. Об этом рассказал префект Западного административного округа Алексей Александров на встрече с жителями в конце ноября. Один из участников встречи опубликовал запись общения на YouTube.

Мужчина, представившийся жителем района Раменки, пожаловался на планы по строительству трёх высотных зданий возле строящегося транспортно-пересадочного узла у станции метро «Мичуринский проспект».

«Метро сегодня в городе строится очень большими темпами, а Западный административный округ — самая большая строительная площадка. Денег в бюджете на это не хватает. Поэтому китайцы, которые строят метро, строят за свои деньги. И, как компенсация, им предоставляется возможность построить какое-то жильё, продать и компенсировать свои затраты. Я не говорю, плохо это или хорошо, я говорю, как это есть», — последовал ответ.

Известно, что работами по прокладке метрополитена в Москве занимается компания China Railway Construction Corporation (CRCC).