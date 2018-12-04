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Движение «желтые жилеты»: логистические компании понесли убытки

Экономика

Дороги и автомагистрали регулярно блокируются активистами движения «желтые жилеты»

Движение «желтые жилеты»: логистические компании понесли убытки
Shamil Khakirov
Грузовые перевозки

Париж, 4 декабря 2018, 09:48 — REGNUM  С начала демонстрации «желтых жилетов» во Франции грузовые и логистические компании понесли убытки в размере 400 млн евро, сообщает Le Figaro.

«Многие логистические компании находятся в плачевной ситуации», выражают свое беспокойство представители данного сектора.

Начиная с 17 ноября 2018 года дороги и автомагистрали регулярно блокируются активистами движения «желтые жилеты», которые требуют снижения цен на топливо и увеличения покупательной способности.

«Склады заблокированы, а персонал находится под угрозой. Во многих районах появились проблемы с поставками топлива», — говорится в совместном заявлении грузовых и логистических компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, агропромышленная отрасль во Франции также сильно пострадала. По некоторым оценкам убытки могут составить 13,5 млрд евро.

Читайте ранее в этом сюжете: Акция протеста «желтые жилеты»: Агропромышленный сектор теряет 13 млрд евро

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