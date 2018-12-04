Вместо рынка агропарк: в Карачаево-Черкесии откроют новый тоговый комплекс

Черкесск, , 09:24 — REGNUM Новый торговый объект появится в скором времени в столице Карачаево-Черкесии. В микрорайоне «Северный» города Черкесска возводят агропромышленный парк. Здесь на площади 2,7 тыс. кв. м будет размещено 750 благоустроенных торговых точек для реализации сельскохозяйственной продукции и сопутствующих товаров, передает «Черкесск-портал».

На территории агропарка смогут реализовать свою продукцию без посредников фермеры и сельхозпредприятия республики. Кроме того, здесь будут созданы условия для первичной обработки и хранения продукции. Срок сдачи объекта — 2019 год.

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Напомним новый микрорайон в северной части города Черкесска возводится с 2013 года. Он создается на месте бывшего химзавода. Здесь на площади 700 тыс. квадратных метров возводятся жилые дома для 24 тыс. человек.

Будет также создана вся необходимая инфраструктура, в том числе построены две школы на 2,5 тысячи мест, четырех детских сада. Здесь же будут открыты поликлиника на 250 посещений в смену, медицинский диагностический центр. На днях в этом микрорайоне был открыт онкологический центр.

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