Москва, , 07:10 — REGNUM На Интерконтинентальной бирже 3 декабря цена на нефть вспомнила немного забытое слово «рост». На нефтяном рынке начался бурный рост цены. К вечеру за баррель на ICE давали уже $61,48, что на 4% выше уровня предыдущего закрытия торгов, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Рынок ожидает, что на саммите ОПЕК 6 декабря будет принято положительное решение о сокращении добычи нефти. Кроме того, рынок достаточно оптимистично воспринял новость о выходе Катара из ОПЕК с 2019 года. Выход этой страны, добывающей менее 2% от общего объема добычи нефти в ОПЕК, никак не повлияет на устойчивость нефтяного картеля.

Кроме того, инвестиционный банк Goldman Sachs опубликовал оптимистичный прогноз о том, что если страны ОПЕК и их партнеры по «ОПЕК+» на саммите договорятся о снижении добычи нефти, то «черное золото» может подорожать как минимум до $65 за баррель в краткосрочном аспекте, а в среднесрочном могут вернуться на $70.

Если цена Brent сегодня удержится выше $60 за баррель, можно будет говорить о начале восходящего тренда на нефтяном рынке. Сегодня, 4 декабря, котировки нефти Brent будут находиться в диапазоне $60−62 за баррель.

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