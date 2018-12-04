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Мадуро: Венесуэла имеет право продавать золото, несмотря на санкции

Экономика

США незаконно ввели санкции

Каракас, 4 декабря 2018, 06:02 — REGNUM  Венесуэла имеет право продавать свое золото за рубеж, несмотря на американские санкции, заявил президент Боливарианской республики Николас Мадуро в эфире радиостанции Union.

В своем выступлении Мадуро назвал санкции США на экспорт венесуэльского золота незаконными. По его словам, республика продвинулась в деле производства золота, которое намеревалась экспортировать.

Ранее сообщалось, что Венесуэла собирается вернуть $550 млн в виде золотых слитков из Банка Англии из-за опасения перед санкциями. По данным агентства Reuters, речь шла о 14 тоннах золота.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября стало известно о планах США ввести новый пакет санкций против Венесуэлы. Вашингтон намерен ограничить экспорт золота из Боливарианской республики, а также постараться пресечь его продажу через некие «подставные компании».

Читайте ранее в этом сюжете: США готовят новые санкции против Венесуэлы

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Санкции США против Венесуэлы
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