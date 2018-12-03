«Прорывной экономический рост зависит от «цифры» и новейших технологий»

Москва, , 16:44 — REGNUM Мировые лидеры убеждены, что прорывной экономический рост и производительность труда в ближайшем будущем будут зависеть от цифровизации и новейших технологий, подчеркнул президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Сергей Катырин, комментируя Декларацию лидеров «Группы двадцати», подписанную по итогам саммита в Буэнос-Айресе (Аргентина).

«Наша страна также понимает всю важность этой сферы, видит растущую взаимосвязь торговли и IT-технологий, и об этом свидетельствует принятие Россией в июле 2017 года национальной программы по цифровизации экономики, — подчеркнул глава крупнейшего российского бизнес-объединения. — Одновременно, и об этом говорится в Декларации, необходимы особая поддержка малого и среднего предпринимательства для преодоления «цифровых разрывов» развития, а также серьезное внимание созданию новых бизнес-моделей и платформ на основе новейших технологий».

Сегодня мировая экономика сталкивается с многочисленными санкциями и ограничительными мерами, при этом перед ними даже крупнейшие современные международные экономические организации нередко оказываются бессильными. Поэтому следует приветствовать убежденность лидеров в необходимости реформы ВТО, что нашло отражение и в итоговой Декларации встречи, считает Сергей Катырин.

Президент ТПП РФ также отметил пункт Декларации, касающийся предупреждения коррупции и борьбе с ней, а также нового плана действий на 2019—2021 годы. Сергей Катырин напомнил, что Палата является одним из инициаторов Антикоррупционной хартии российского бизнеса, к которой присоединились уже более четырех тысяч малых и крупных предприятий, и которую, по мнению бизнес-сообщества, следует в РФ законодательно закрепить.

«10 декабря в ТПП РФ мы проводим уже традиционную Всероссийскую интерактивную акцию, приуроченную к Международному дню борьбы с коррупцией. На ней мы, в частности, представим итоги V этапа спецпроекта ТПП РФ «Бизнес-барометр коррупции». Это исследование (интерактивный опрос, в котором может принять участие любой предприниматель) проводится с целью замера антикоррупционных настроений и оценки антикоррупционной политики в России. Его проведение закреплено Национальным планом противодействия коррупции на 2018−2020 годы, утвержденным указом главы государства», — сообщил президент ТПП РФ.