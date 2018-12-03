Руденя: в электроэнергетику Тверской области направят 7 млрд рублей

Тверь, , 16:15 — REGNUM В Тверской области продолжается работа по модернизации электросетей. Реализация инвестиционных программ в сфере электроэнергетики на территории региона обсуждалась на совещании, которое провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства в региональном правительстве. Основным вопросом стало рассмотрение программы по повышению надёжности электросетевого комплекса филиала ПАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго» на 2018−2020 годы.

«Необходимо обеспечить модернизацию сетей, уменьшение аварийности, расширить возможности для технического присоединения промышленных потребителей к центрам питания», — отметил Игорь Руденя.

Как отмечалось на совещании, всего за три года в мероприятия программы планируется вложить около семи миллиардов рублей. Менее чем за год реализации программы, с 1 января 2018 года, удалось снять ограничения на технологическое присоединение по центрам питания в 13 муниципалитетах: Торопецком, Андреапольском, Пеновском, Жарковском, Оленининском, Селижаровском, Кувшиновском, Фировском, Бологовском, Спировском, Лихославльском, Рамешковском районах, Кашинском городском округе.

В 2018—2020 годах на развитие электросетей для техприсоединения промышленных объектов планируется направить более 600 млн рублей за счёт средств инвестиционной программы и софинансирования самих предприятий. Подключения предполагаются в Бежецком, Вышневолоцком, Калининском, Кимрском, Конаковском, Ржевском, Торопецком районах, Удомельском городском округе.

22 сентября в регионе стартовали учения подразделений ПАО «Россети». На данный момент в их рамках уже реконструировано более 395 км линий электропередачи 6−10 кВ, заменены «голые» провода на самонесущие изолированные, установлено 8585 новых железобетонных опор. Выполнена расчистка просек линий электропередачи 6−10 кВ на площади более 7 тыс. га, ВЛ 35−110 кВ — на площади свыше 2449 га. Кроме того, на территории региона произведена выправка 1422 аварийных опор, замена 1125 опор и 2340 изоляторов воздушных линий. Повалено более 22 тыс. деревьев, отремонтировано 69 трансформаторных подстанций. Проведено расширение более 849 га просек ВЛ 35−110 кВ. Эти работы позволят снизить аварийность на сетях, минимизировать риски возникновения перебоев в электроснабжении из-за неблагоприятных погодных условий, в целом повысить устойчивость и надежность электроэнергетического комплекса региона.