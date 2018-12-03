В РФ в октябре сохранилась на низком уровне средняя ипотечная ставка

Москва, , 15:58 — REGNUM Средняя ипотечная ставка сохранилась на рекордно низком уровне в Российской Федерации в октябре текущего года. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании «Дом.рф».

В сообщении отмечается, что ставка по выданным в октябре кредитам осталась на уровне — 9,41%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что среднюю ставку по ипотеке в стране необходимо снижать до 7−8%.

По словам главы государства, ипотека за предстоящие шесть лет должна стать доступной для большинства семей в стране.

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