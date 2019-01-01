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Минфин сможет брать краткосрочные кредиты у банков

Экономика

В чрезвычайных случаях

Москва, 1 января 2019, 08:00 — REGNUM  Закон, позволяющий Минфину получать краткосрочные заимствования у банков, вступил в силу сегодня, 1 января, сообщает ИА REGNUM.

Речь идет о выравнивании долговой нагрузки региональных бюджетов. Так, Минфин сможет получать краткосрочные кредиты в банках и других кредитных организациях. Эти средства ведомство сможет перечислять в федеральный бюджет, чтобы затем перечислять их в качестве дотаций на сбалансированность бюджетов субъектов РФ.

Как отмечали в правительстве, к таким мерам Минфин сможет прибегать только в исключительных случаях. Против такого предложения ранее выступала Счетная палата. Аудиторы отмечали, что нововведение может увеличить обслуживание госдолга, а кроме того и сам размер госдолга.

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Макроэкономика России
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