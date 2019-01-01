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Уплачивать налоги теперь можно через МФЦ

Экономика

Через центры госуслуг также можно платить единый налоговый платеж физлица

Москва, 1 января 2019, 03:00 — REGNUM  Закон, предоставляющий возможности оплатить все налоги и платежи через многофункциональные центры предоставления госуслуг (МФЦ), вступил в силу в РФ сегодня, 1 января, сообщает ИА REGNUM.

Теперь через МФЦ можно будет уплатить все налоги, сборы, пошлины и другие платежи, прописанные в Налоговом кодексе РФ. МФЦ в свою очередь теперь наделены правом получать наличные средства и перечислять их в соответствующий бюджет (в зависимости от налога).

Кроме того, граждане РФ также получили право уплачивать единый налоговый платеж физлица. Речь идет о платежах, которые гражданин добровольно перечисляет в бюджет РФ в счет уплаты предстоящих налогов.

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