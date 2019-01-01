В России вводится новый порядок расчета налога на имущество

Москва, , 01:00 — REGNUM Вступил закон о введении в РФ нового порядка расчета налога на недвижимое имущество, исчисляемого в зависимости от кадастровой стоимости недвижимости, сообщает ИА REGNUM.

Ранее налог рассчитывался по специальному коэффициенту, который изначально составлял 0,2 и каждый год рос на 20%. Так, сегодня этот коэффициент в некоторых регионах уже должен был составлять 0,8 — другими словами, кадастровая цена могла бы превышать инвентаризационную на 80%. Теперь порядок расчета налога станет более справедливым.

Так, размер коэффициента составит 0,6 и будет неизменным. Кроме того, ежегодное увеличение суммы налога на имущество теперь ограничено 10%.

Между тем налогоплательщик получает право оспорить установленную кадастровую стоимость, если сможет доказать, что она была некорректно рассчитана. В таком случае кадастровая оценка проводится заново, а гражданин получает право при расчете налога применять новую кадастровую стоимость.