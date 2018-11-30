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Банк России утвердил новую систему тарифов ОСАГО

Экономика

Водители поделены на 58 категорий, тогда как ранее категорий было только четыре

Банк России утвердил новую систему тарифов ОСАГО
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Полис ОСАГО

Москва, 30 ноября 2018, 22:27 — REGNUM  Совет директоров Банка России утвердил новый предельный размер базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщает пресс-служба регулятора.

Новые предельные базовые ставки не предполагают полного отказа от уравнительного ценообразования в системе ОСАГО, а также перехода на индивидуальный тариф для каждого водителя. Однако, по мнению Центробанка, изменения позволят использовать более гибкий подход к установлению тарифов.

Как и ранее, самый высокий коэффициент устанавливается для начинающих и молодых водителей — 1,87. А вот наименьшая граница тарифного коридора устанавливается для водителей, чей возраст превышает 59 лет, а стаж вождения — более трёх лет. Для этой категории коэффициент составляет 0,93.

В целом, данные изменения тарифов ОСАГО делят водителей на 58 категорий в зависимости от возраста и стажа вождения. Напомним, что ранее категорий было всего четыре.

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