Чаще всего трудовыми мигрантами становятся жители южных регионов Киргизии

Бишкек, , 17:07 — REGNUM Больше всего киргизстанцев отправляется на заработки за рубеж из регионов, расположенных на юге Киргизии. Об этом заявил председатель государственной службы миграции Болотбек Ибраимжанов, выступая на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт».

По имеющейся у ведомства информации, среди покинувших пределы страны трудовых мигрантов жители Баткенской области составляют 265 тысяч человек, Джалал-Абадской области — 227 тысяч человек, Ошской области — 155 тысяч человек, Чуйской области — 11 тысяч человек.

Всего же, согласно обновленным официальным данным, в другие страны уехали работать 750 тысяч киргизстанцев, из которых 80% сейчас находятся в России, 10% процентов — в Казахстане, и еще 10% — на территории других государств ближнего и дальнего зарубежья.

Также чиновник сообщил, что в декабре 2018 года из «черного списка» российской миграционной службы планируется исключить около 35 тысяч граждан Киргизии.

При этом Болотбек Ибраимжанов отметил, что въезд на российскую территорию запрещен в общей сложности 70 тысячам киргизстанцев, нарушившим миграционное законодательство России.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, в 2017 году свыше 600 тысяч граждан Киргизии стали трудовыми мигрантами и работали за пределами республики.

По информации киргизской стороны в минувшем году киргизстанцы перечислили посредством систем денежных переводов $2 млрд 83 млн (138,8 млрд рублей), а за 8 месяцев 2018 года — $1 млрд 844 млн (122,9 млрд рублей).

Отметим, что Всемирный банк назвал Киргизию лидером среди стран Средней Азии и Европы по соотношению суммы денежных переводов от трудовых мигрантов к объему валового внутреннего продукта.

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