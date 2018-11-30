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Чаще всего трудовыми мигрантами становятся жители южных регионов Киргизии

Экономика

До конца года из «черного списка» могут исключить до 35 тысяч киргизстанцев, ранее нарушивших миграционное законодательство России

Бишкек, 30 ноября 2018, 17:07 — REGNUM  Больше всего киргизстанцев отправляется на заработки за рубеж из регионов, расположенных на юге Киргизии. Об этом заявил председатель государственной службы миграции Болотбек Ибраимжанов, выступая на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт».

По имеющейся у ведомства информации, среди покинувших пределы страны трудовых мигрантов жители Баткенской области составляют 265 тысяч человек, Джалал-Абадской области — 227 тысяч человек, Ошской области — 155 тысяч человек, Чуйской области — 11 тысяч человек.

Всего же, согласно обновленным официальным данным, в другие страны уехали работать 750 тысяч киргизстанцев, из которых 80% сейчас находятся в России, 10% процентов — в Казахстане, и еще 10% — на территории других государств ближнего и дальнего зарубежья.

Также чиновник сообщил, что в декабре 2018 года из «черного списка» российской миграционной службы планируется исключить около 35 тысяч граждан Киргизии.

При этом Болотбек Ибраимжанов отметил, что въезд на российскую территорию запрещен в общей сложности 70 тысячам киргизстанцев, нарушившим миграционное законодательство России.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, в 2017 году свыше 600 тысяч граждан Киргизии стали трудовыми мигрантами и работали за пределами республики.

По информации киргизской стороны в минувшем году киргизстанцы перечислили посредством систем денежных переводов $2 млрд 83 млн (138,8 млрд рублей), а за 8 месяцев 2018 года — $1 млрд 844 млн (122,9 млрд рублей).

Отметим, что Всемирный банк назвал Киргизию лидером среди стран Средней Азии и Европы по соотношению суммы денежных переводов от трудовых мигрантов к объему валового внутреннего продукта.

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Экономика Киргизии
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