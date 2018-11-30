«Гражданам РФ надоело экономить» – Делягин о росте ипотечного кредита

Москва, , 13:52 — REGNUM Тот факт, что в РФ выросла средняя сумма ипотечного кредита, говорит о том, что люди стали покупать более дорогое жилье, и это хороший признак. Об этом 30 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя соответствующие данные Национального бюро кредитных историй.

«Это хороший признак, поэтому если средняя сумма ипотечного кредита выросла, это значит, что люди стали покупать более дорогое жилье по ипотеке, то есть верхняя часть нашего общества стала себя чувствовать более вольготно, — сказал Делягин. — Может быть, людям надоело экономить, а может быть, часть общества увеличила свои доходы. Это очень позитивный сигнал. Ведь Абрамович ипотеку не берёт, и полковник Захарченко не берёт. Ипотеку берут те, кто работает. Они много зарабатывают. Да, это обеспеченная часть работающих, и это не рядовая пехота, но увеличение суммы ипотечного кредита означает, что людей улучшилось потребительское настроение».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального бюро кредитных историй, в России размер ипотечного кредита в третьем квартале 2018 года увеличился на 10,2% (на 203,3 тыс. рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 2,19 млн рублей. При этом в октябре 2018 года данный показатель оказался ещё выше — 2,32 млн рублей, рост по сравнению с октябрём составил 23,5%.

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