Проблемный дом «СУ-155» в на юге Москвы сдадут в 2020 году

Москва, , 11:36 — REGNUM В декабре 2019 года завершатся строительные работы в проблемном жилом доме «СУ-155», расположенном в районе Северное Чертаново на юге Москвы, сообщили журналистам 30 ноября в Москомстройинвесте.

Объект расположен по адресу: Москва, Северное Чертаново, дублёр Варшавского шоссе, корпус 2АБВ. Достройкой дома займётся ООО «РК Строй». Ввод в эксплуатацию намечен на первый квартал 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «РК Строй» получило положительное заключение экспертизы по проекту проблемного жилого дома, что позволяет в ближайшее время оформить разрешение на строительство и возобновить полноценные строительно-монтажные работы.

«СУ-155» — крупная российская строительная и девелоперская компания. В 2016 году было объявлено о её банкротстве.

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