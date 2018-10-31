Норникель увеличил объем производства меди на 20%

Москва, , 12:47 — REGNUM Самый существенный рост производства металлов на предприятиях Норникеля за девять месяцев 2018 года пришёлся на медь, он составил 20% относительно результата в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба компании, ссылаясь на комментарий первого вице-президента Сергея Дяченко.

«Активная переработка медесодержащего концентрата, купленного у компании ГК «Ростех», а также начало производство меди на Быстринском проекте стали основными причинами этого роста», — пояснил Дяченко.

По его словам, Быстринский горно-обогатительный комбинат, на котором в октябре прошлого года начались пуско-наладочные работы под нагрузкой, по итогам трёх кварталов текущего года произвёл 13 тысяч тонн меди и 62 тысяч тройских унций золота в медном концентрате.

В качестве причин роста производства металлов платиновой группы Дяченко указал активную переработку концентрата, купленного Ростеха, а также выход Талнахской обогатительной фабрики на проектную мощность. Представитель компании подтвердил прогноз производства металлов из собственного сырья на 2018 год на прежнем уровне.

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