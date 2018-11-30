В Петербурге замедлились темпы роста авторынка

Санкт-Петербург, , 10:34 — REGNUM В Санкт-Петербурге впервые в текущем году рост продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам одного месяца составил менее 10%. Сразу несколько топовых брендов показали в октябре снижение продаж. Однако у других брендов наблюдается заметный рост.

Как сообщили ИА REGNUM 30 ноября в профильном аналитическом агентстве «Auto-Dealer-СПб», в октябре 2018 года петербургские торговцы реализовали 13 854 автомобиля. Это на 7% больше, чем в октябре прошлого года.

Всего за 10 месяцев 2018 года в Санкт-Петербурге продано 128 592 новых автомобиля, что на 17% больше, чем за такой же период 2017 года.

«Самым популярным брендом в октябре стала KIA. Во втором полугодии эта марка по объему продаж значительно обгоняет Hyundai, который, правда, продолжает лидировать по общему показателю реализованных автомобилей за весь год», — отмечают аналитики.

Однако в октябре пять брендов, входящих в десятку наиболее популярных у петербуржцев, показали снижение продаж: Renault (-16%), Hyundai (-15%), Nissan (-10%), VW (-8%) и Ford (-7%). Самый впечатляющий рост в октябре — у KIA (+61%) и Toyota (+24%). По итогам 10 месяцев текущего года в минусе только Renault (-5%).

По мнению генерального директора «Auto-Dealer-СПб» Михаила Чаплыгина, «повышение НДС с 1 января, скорее всего, не спровоцирует ажиотаж в автосалонах в конце года, поэтому, по нашим прогнозам, в этом году петербургский авторынок вырастет на 14−15%».

Доля Санкт-Петербурга в общем объеме продаж новых машин в России по итогам января-октября 2018 года составила 8,8% (за 10 месяцев 2017 года она составляла 8,6%).

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