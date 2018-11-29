В ЛНР значительно выросло производство продовольствия

Луганск, , 19:02 — REGNUM За 10 месяцев 2018 года Луганская Народная Республика (ЛНР) увеличила производство подсолнечного рафинированного масла в 11,3 раза по сравнению с январем-октябрем 2017 октября, сообщает 29 ноября «Луганский информационный центр».

Согласно сообщению, выросло не только производство подсолнечного масла, но и сыра — на 73,2%, масла сливочного — на 57,4%, макарон — на 51,6%, масла подсолнечного нерафинированного — на 17,4%, безалкогольных напитков — на 14,4%, колбасы — на 7,2%, муки — на 6,3%, кормов для животных — на 4,6%, кондитерских изделий сахарных — на 77,8%, тортов — на 37,6%, пирожных — на 24,1%, печенья и вафель — на 12%.

Напомним, в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в ЛНР почти на четверть выросло производство яиц.

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