Николаев: Проект по рекультивации БЦБК вряд ли будет принят в 2019 году

Москва, , 17:24 — REGNUM Средства федерального бюджета, затраченные на реализацию программы по охране озера Байкал, действительно ушли в пустую и не принесли ожидаемых результатов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»).

Аудиторы Счетной палаты отчитались об итогах проверки реализации федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал». Оказалось, что 8,4 млрд рублей из госбюджета в ходе 2015−2018 годов не привели к улучшению экологической обстановки в регионе и были потрачены впустую. В связи с этим реализация программы находится под угрозой.

«Средства действительно выделены немалые — более 8 млрд рублей. И по заключению Счетной палаты, и по многочисленным обращениям депутатского корпуса, и общественников, эти деньги расходуются крайне неэффективно. И результат понятен: большие суммы уходят обратно в бюджет, переносятся на следующие периоды, но проблема остается», — отметил Николаев.

По его словам, проблема охраны озера и развития региона поднималась неоднократно и в течение нескольких лет. Кроме того, уже не раз поднимался вопрос рекультивации Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК).

«Уже не раз объявляли о соответствующем проекте, о том, что он уже прошел соответствующие экспертизы, что вот-вот начнется та самая рекультивация и работа по ликвидации накопленных отходов. Но мы видим, что все на самом деле стоит на том же месте, мы видим, что потрачены уже почти 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий деятельности БЦБК. Но сколько было лигнина, столько и осталось, а денег уже нет», — заявил Николаев.

При этом, отметил депутат, ситуацию можно будет изменить только если полностью обновить принципы работы. В частности, сегодня практически невозможно проконтролировать выбор проектов, а также проследить за качеством их реализации.

«Нужно в корне поменять ситуацию: нужно организовать процесс таким образом, чтобы мог вмешиваться общественный контроль, а также чтобы и депутатский корпус мог видеть пошагово, какие этапы реализуются», — предложил Николаев.

Депутат сомневается, что решение о рекультивации ЦБК будет принято в 2019 году, так как для того, чтобы запустить проект необходимо уже сейчас принимать активные меры для его реализации.

«Сейчас говорят, что в середине 2019 года в конце концов будет принято решение о том, какой проект рекультивации БЦБК будет выбран. Я не уверен, что так будет. Мы хотим видеть, каким образом ведется эта работа, какие проекты участвуют в конкурсе, какие критерии использует Росгеология, являющаяся единственным подрядчиком по этому проекту. Важно определить действительно достойный проект, который будет работать, который приведет к тому, что мы сможем через два-три года приехать на площадку, где раньше был БЦБК, и увидеть чистое место, чистое озеро. И понимать, что население довольно и Байкал не страдает, и деньги потрачены не зря», — подчеркнул Николаев.

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