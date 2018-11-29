Россия обратилась в ЕЭК из-за махинаций с транзитом продукции из Белоруссии

Москва, , 17:14 — REGNUM Россельхознадзор обратился в Евразийскую экономическую комиссию в связи с выявлением случаем поставок в Россию запрещённой ко ввозу продукции из Белоруссии под видом её транзита в другие страны ЕАЭС. Об этом 29 ноября сообщила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

По её словам, речь идёт о говядине и молочной продукции с белорусских предприятий, в отношении которых российской стороной были введены ограничения в связи с нарушениями ветеринарно-санитарных норм.

По данным Россельхознадзора, указанная продукция поставлялась через территорию России в Киргизию, Казахстан и Армению, однако частично не доезжала до получателей и реализовывалась на российском рынке.

Отмечается, что за период с января по сентябрь 2018 года подобным образом в России было реализовано свыше 62 тысяч тонн запрещённой ко ввозу белорусской продукции. Аналогичную схему Россельхознадзор фиксировал и в 2017 году, когда до получателей в Киргизии и Казахстане не доехало около 15 тысяч тонн молочной продукции из Белоруссии.

В Россельхознадзоре считают, что подобные факты подтверждают доводы службы о необходимости введения на территории ЕАЭС системы прослеживаемости и строгого контроля за поставками товаров.

Сообщается, что российское ведомство обратилось в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой провести расследование, а также предложило организовать в ближайшее время совещание с руководителями профильных органов стран — членов ЕАЭС для обсуждения ситуации и разработки механизма транзита белорусских товаров через российскую территорию в другие страны объединения.