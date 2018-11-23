Уровень безработицы в Якутии снизился с 9 до 7%

Якутск, , 10:51 — REGNUM Численность зарегистрированных в службах занятости безработных сократилась с 12,5 тыс. человек в 2008 году до 8 тыс. в 2018-ом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

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Данные исполнительным органам власти региона предоставила республиканская служба статистики. По её информации, за 10 лет ситуация на рынке труда Якутии существенно улучшилась, а регистрируемый уровень безработицы снизился с 9 до 7% (данные на начало 2018 года).

Уровень занятости населения увеличился с 63,2% до 65,5%. Общая численность безработных снизилась за 10 лет на 13,2 тыс. человек и составила по данным на сентябрь 2018 года 32,4 тыс. человек.

«Положительное влияние на структуру рабочей силы и трудовую занятость населения оказывает рост экономики, — пришли к выводу в правительстве республики — Реальный прирост валового регионального продукта по итогам 2017 года составил 3,1% в сопоставимых ценах».

В основном экономический рост в эти 10 лет обеспечивали промышленные предприятия. На 15,3% за это время выросла добыча алмазов, на 8,4% — обогащение угля, в связи с эти потребность служб занятости в работниках возросла на 62%. По сравнению с 2008 годом число вакансий выросло на 3,5 тыс.

С 2017 по 2018 год численность занятых в экономике граждан возросла на 0,5% — с 465,4 тыс. человек до 467,8 тыс. В итоге на 14 ноября 2018 года уровень безработицы составлял 6,8%, численность зарегистрированных безработных уменьшилась на 14,6%. Снизился и коэффициент напряжённости на рынке труда. Теперь указом главы республики Айсена Николаева поставлена следующая задача — уменьшить уровень безработицы до 6,7% (указ «О стратегических направлениях социально-экономического развития Якутии)».

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Как сообщало ИА REGNUM, в России с конца октября 2018 года наблюдается рост уровня безработицы. Только за неделю с 7 по 14 ноября этот показатель на 0,3%, численность безработных в России составила 637 тыс. 770 человек.