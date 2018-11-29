Старательская добыча драгметаллов легализована в Узбекистане

Ташкент, , 00:05 — REGNUM Физические и юридические лица смогут заниматься деятельностью по старательской добыче драгоценных металлов, соответствующее постановление подписал президент Узбекистана, сообщает агентство Узрепорт.

Согласно документу, для того, чтобы начать такую деятельность, необходимо получить в Госкомитете по геологии республики лицензию сроком на три года, после чего старателю предоставляются участки недр размером не более одного гектара.

Реализация драгоценного металла, добытого путем старательской добычи, будет осуществляться затем на договорной цене, в этой связи, Алмалыкскому и Навоийскому горно-металлургическим комбинатам рекомендовано открыть специализированные приемные кассы и установить прозрачный механизм скупки драгоценных металлов.

В постановлении подчеркивается, что сокрытие добытого драгоценного металла, в том числе его нереализация в течение 6 месяцев, является основанием для аннулирования лицензии и запрета на занятие данной деятельностью в течение одного года.

Также, лица, осуществляющие деятельность по старательской добыче драгоценных металлов, освобождаются от уплаты всех видов налогов и других обязательных платежей, за исключением единого социального платежа.

Узбекистан занимает четвертое место в мире по изведанным запасам золота.

ИА REGNUM сообщало ранее, что чистые золотовалютные резервы Узбекистана на сегодняшний день составляют 25,494 миллиардов долларов, при этом, в начале года они составляли 26,568 миллиардов долларов.