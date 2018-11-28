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Путин подписал закон о введении электронного военного билета

Экономика

Электронная карта сможет выдаваться гражданам на ряду с обычным военным билетом

Москва, 28 ноября 2018, 21:27 — REGNUM  Президент России Владимир Путин подписал закон о введении новых документов воинского учёта. Документ опубликован 28 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с новыми правилами гражданам, состоящим на воинском учёте, будет выдаваться один из следующих документов: удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, военный билет, либо справка взамен военного билета.

Кроме того, помимо указанных документов, военкоматы смогут выдавать гражданам с их согласия персональные электронные карты.

Электронная картабудет содержать персональные данные гражданина, сведения о его образовании, месте работы, годности к военной службе, наличии военно-учётных и гражданских специальностей, спортивного разряда и другие предусмотренные законом данные воинского учёта.

Как говорится в пояснительной записке к закону, введение электронной карты призвано поспособствовать повышению эффективности системы воинского учёта, а также «оптимизации процессов, связанных с подготовкой граждан к военной службе, прохождения ими военной службы, пребывания граждан в запасе, проведения мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации».

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