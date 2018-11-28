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Азиатский банк развития выделить средства сельскому хозяйству Вьетнама

Экономика

Сумма финансовой помощи превысит $100 млн

Азиатский банк развития выделить средства сельскому хозяйству Вьетнама
loilamtan

Ханой, 28 ноября 2018, 22:26 — REGNUM  Азиатский банк развития (ADB) выделит $100 млн на развитие производительности сельского хозяйства Вьетнама. Помощь будет оказана пяти провинциям: Биньтхуан, Даклак, Дакнонг, Каханьхоа и Ниньтхуан.

Часть финансовых средств от ADB будут направлены на создание восьми современных ирригационных систем в засушливых районах Вьетнама. Одновременно будут вестись работы по повышению продуктивности выращивания таких ценных культур, как кофе, черный перец, виноград, питахайя и манго, сообщает издание Vietnam+.

По словам старшего специалиста по природным ресурсам ADB Санатха Ранаваны, модернизированная система орошения позволит максимизировать потенциал сельского хозяйства Вьетнама, что является ключевым элементом для стабильного и устойчивого развития экономики государства.

Несмотря на то, что Вьетнам лидирует в Юго-Восточной Азии по покрытию ирригационными сооружениями, оросительная система страны работает плохо ввиду устаревших объектов.

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Зарубежная хроника
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