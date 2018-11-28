Вьетнам построит высокоскоростную дорогу на границе с Китаем

Ханой, , 21:35 — REGNUM На встрече с властями провинции Каобанг премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук одобрил проект строительства высокоскоростной магистрали между вьетнамскими провинциями Каобанг и Лангшон. Проект будет реализовываться в форме государственно-частного партнерства, сообщает издание VNExpress.

Новая дорога соединит приграничную экономическую зону Чалинь провинции Каобанг и пограничный пропускной пункт Тантхань в провинции Лангшон. Согласно проекту, это будет четырехполосная дорога шириной 17 метров и длиной 115 километров. Для прокладки дороги потребуется проделать шесть тоннелей в горах и построить 18 мостов. Стоимость проекта составит приблизительно $895 млн. Провинция Каобанг готова предоставить $320 млн, а остальные средства планируется собрать за счет инвестиций и займов. Ввиду большой стоимости проекта, он будет реализовываться в две фазы.

Данный проект имеет большое значение для провинций Лангшон и Каобанг. Новая дорога свяжет два важных приграничных пункта, сделав передвижение между ними более быстрым и дешевым, что, в свою очередь, внесет вклад в экономическое и социо-культурное развитие приграничных провинций.