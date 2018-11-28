В Литве признали невозможность остановить рост цен на газ и электричество

Вильнюс, , 17:27 — REGNUM Несмотря на заявление правительства найти способы остановить или максимально снизить рост цен на газ и электроэнергию, эффективных механизмов мало. Об этом сегодня, 28 ноября, в правительстве заявила глава литовской комиссии по контролю за ценами Инга Жилене. По её словам, цены для бытовых потребителей с 1 января 2019 года и на газ и на электричество поднимутся на 15%.

«Комиссия должна принять решения по отдельным подгруппам в эту пятницу», — сказала Жилене, заметив, что цена газа может повыситься для некоторых категорий потребителей и на 20%.

Говоря о цене на электроэнергию она выразила надежду, что до пятницы, 30 ноября, появятся какие-то решения, которые смогут откорректировать рост в меньшую сторону, однако Жилене признала, что инструментов для этого в принципе или нет, или их совсем мало, соответственно и коррекция, если и произойдёт, будет минимальной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва в борьбе за «энергетическую независимость» от России арендовала с правом выкупа дорогостоящий плавучий терминал-хранилище сжиженного газа, а до 2025 года (включительно) намерена полностью разорвать электроэнергетические связи с постсоветской системой БРЭЛЛ, интегрируя свои сети с сетями континентальной Европы.