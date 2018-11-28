Министр экономики Италии призвал отходить от правил ЕС не слишком далеко

Рим, , 17:19 — REGNUM Италии следует соблюдать правила ЕС, в противном случае эффект от экспансивной экономической политики может существенно снизиться, заявил в среду, 28 ноября, министр экономики и финансов Италии Джованни Триа, передает информагентство Askanews.

Триа считает, что не нужно отходить от правил ЕС до такой степени, чтобы негативные последствия этого отхода превысили позитивные последствия новой экономической политики.

Министр также отметил, что правительство продолжает поиск компромисса между сокращением госдолга (на котором настаивает ЕС) и стимулированием экономического роста теми мерами, которые были обещаны победившими партиями в ходе предвыборной кампании.

Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против, по их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Они отказались от внесения изменений в бюджет. Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций. В настоящее время стороны продолжают переговоры.

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