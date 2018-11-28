Концессия коммунальных предприятий Воронежа дорого обойдется горожанам

Воронеж, , 16:32 — REGNUM Депутаты городской думы Воронежа обратились к губернатору с просьбой установить для жителей города предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на второе полугодие 2019 года в размере 5%. Об этом пресс-служба гордумы сообщила по итогам заседания 28 ноября.

Обращение, как пояснили в пресс-службе, направлено «в целях модернизации и реконструкции муниципальных объектов городской коммунальной инфраструктуры (централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения), реализации концессионных соглашений с ООО «РВК-Воронеж» и ПАО «Квадра — генерирующая компания». В итоге плата за тепло может вырасти на 4,8%, а на воду — до 11%. Параллельно администрации города поручено проработать вопрос об изменении стандартов максимально допустимой доли собственных расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в целях субсидирования отдельных категорий граждан.

Повышение стоимости коммунальных услуг происходит дважды в год. Индекс повышения регионы определяют самостоятельно — для Воронежской области он установлен в размере 4%.

Отметим, что в середине ноября ПАО «Квадра» направило в мэрию официальное предложение о концессии МКП «Воронежтеплосеть» — хронически убыточного муниципального предприятия, на обслуживании которого тем не менее находится около трети жилищного фонда города. Компания готова вложить в коммунальную инфраструктуру не менее 3,6 млрд рублей в течение 15 лет.

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