Екатеринбургским хрущёвкам проведут «башенную» реновацию

Екатеринбург, , 14:35 — REGNUM Необычную схему реновации (по-русски — переселение из ветхого жилья в новостройки с последующим уничтожением прежних домов) анонсировал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Градоначальник поделился деталями проекта на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Во дворе хрущёвского дома можно построить 25-этажную «башню», — заявил Высокинский. По замыслу градоначальника, в постройку можно будет заселить «сразу три дома». Проект прорабатывается сейчас в мэрии города, уточнил чиновник.

«Если мы не занимаемся хрущёвками, то они займутся нами. Когда падать начнут», — говорит мэр. «А потом нами займутся другие люди», — добавил Высокинский.

На пути реновации встают особенности, связанные с регистрационным учётом граждан и частным сектором. «В каждом доме прописано по огромному количеству людей», — ужаснулся мэр. Ситуацию усложняют и юридические компании, которые «начинают скупку площадей и вымогают деньги со строителей». «С этим тоже нужно что-то делать», — подчеркнул чиновник.

Напомним, экс-вице-мэр по строительству Алексей Белышев заявлял, что 2,5% жилых зданий (800 тысяч кв. метров) в Екатеринбурге изношены примерно на 75%. Реновация, отметил чиновник, есть основной принцип развития города.

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