На юге Москвы возобновится строительство проблемного дома «Су-155»

Москва, , 10:34 — REGNUM Долгострой «Су-155» на юге Москвы в ближайшее время могут снова начать возводить, сообщили 28 ноября в пресс-службе Москомстройинвеста.

ООО «РК Строй» получило положительное заключение экспертизы по проекту проблемного жилого дома, рассказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев. По его словам, это позволяет «в ближайшее время оформить разрешение на строительство и возобновить полноценные строительно-монтажные работы».

Объект расположен по адресу: Москва, дублер Варшавского шоссе, Северное Чертаново, корп. 2АБВ. Сейчас проводятся работы в рамках консервации.

Также Тимофеев сообщил, что продолжается процесс передачи земельного участка УФСБ России по Москве и Московской области.

Всего «Су-155» вело в Москве строительство объектов по шести адресам. Один дом построен в 2017 году, у второго ожидается сдача в эксплуатацию до конца 2018 года, работы на третьем объекте завершатся в июле 2019 года. По двум домам в Щербинке решено не возобновлять работы и выплатить компенсации.

«Су-155» — крупная российская строительная и девелоперская компания. В 2016 году было объявлено о её банкротстве.