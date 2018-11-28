Торговым киоскам в метро Москвы присвоят«звёзды»

Москва, , 08:50 — REGNUM Московский метрополитен вводит балльную систему оценки торговых киосков в подземных переходах метро. Оцениваться качество работы киосков будет по нескольким критериям, сообщается на портале мэра Москвы.

В частности специалисты метрополитена будут оценивать оформление торговых объектов и мнение пассажиров о работе киосков.

По результатам проверки торговые киоски отметят специальными стикерами «Проверено. Московский метрополитен» присвоят «звёзды». На наклейке укажут количество звезд, которые получил предприниматель. Самая высока оценка — «три звезды».

Отмечается, что нововведение позволит улучшить качество обслуживания покупателей, а москвичи и гости столицы смогут выбирать проверенные киоски с лучшим качеством товаров.

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Как сообщало ИА REGNUM, торговые павильоны и киоски в подземных переходах в Московском метрополитене вернули осенью 2017 года. Все они оформлены в едином стиле. Сейчас московском в метро функционируют около 1200 павильонов розничной торговли.

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