Пока в РФ у власти стоят такие, как Кудрин, роста не будет – Делягин

Москва, , 15:57 — REGNUM Повышение цен на нефть действительно не будет способствовать росту экономики РФ, полагает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 27 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина о «застойной яме», в которой оказалась российская экономика, и о том, что снижения темпов её роста не останавливает даже увеличение цен на нефть.

«О застойной яме господин Кудрин, я думаю, говорил с искренней гордостью, — предположил Делягин. — В этом отношении господин Кудрин констатирует факт. Кроме того, госпожа [глава ЦБ РФ Эльвира] Набиуллина уже дала понять, что дорогая нефть не будет способствовать экономическому росту, потому что правительство РФ и Банк России не позволят российской экономике расти».

Делягин также признался, что он «прочитал выжимку» из диссертации Кудрина, которая, по словам Делягина, сводилась к тому, «как правильно нарушать бюджетные обязательства государства и как обманывать бюджетных потребителей, сокращая их финансирование».

«Господин Кудрин искренне полагает, что в этом смысл управления бюджетом — как не давать обещанное, — добавил Делягин. — Кудрин прав — пока такие люди, как он, будут находиться не под судом, а пока они будут учить нас жизни, никакого экономического роста не будет, и российская экономика будет находиться в одном из двух состояний — либо в яме, либо в состоянии свободного падения из одной ямы в другую».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению директора Института глобализации и социальных движений Бориса Кагарлицкого, именно Кудрин на протяжении своего пребывания в правительстве РФ более прочих выступал за изъятие средств из экономики и её стерилизацию.

«Они изымались в разного рода фонды, а не шли в развитие экономики и инвестиции. То есть не кто иной, как Кудрин, был горячим сторонником сокращения инвестиций в экономику РФ, — обратил внимание Кагарлицкий. — А потом жалуются, что нет экономического роста, хотя сами же сознательно проводили политику сокращения инвестиционной активности государства!»

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