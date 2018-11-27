Строительство детской областной больницы в Твери начнут в 2019 году

Тверь, , 13:53 — REGNUM Строительство нового корпуса детской областной клинической больницы в Твери начнется в 2019 году. Об этом говорилось на заседании правительства региона 26 ноября, сообщила пресс-служба облправительства.

Как отмечалось, на данный момент проектная документация проходит госэкспертизу. В 2019 году должны начаться собственно работы по строительству нового корпуса: на будущий год запланировано возведение фундамента здания, монолитного каркаса, стен, перегородок, отделка фасада, проведение внутренних отделочных работ, устройство внутренних и наружных сетей. Летом этого года на площадке возле перинатального центра в Заволжском районе, где и запланировано строительство нового корпуса больницы, начались работы по демонтажу объекта незавершенного строительства — пятиэтажного недостроенного здания. Завершить здесь работы обещают до конца года.

Как сообщало ИА REGNUM, корпус детской областной больницы в Твери сгорел в феврале 2017 года. Обошлось без пострадавших, пациентов и персонал удалось оперативно эвакуировать, но сам корпус восстановлению не подлежал. В связи с этим весной 2017 года было принято решение о строительстве нового корпуса больницы на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год.