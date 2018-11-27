Путин распорядился создать в Москве инновационный кластер

Москва, , 09:09 — REGNUM В столице России будет создан инновационный кластер, деятельность которого будет нацелена на научно-технологическое развитие Москвы и страны в целом. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

«Постановляю считать целесообразным создание на территории Москвы инновационного кластера», — говорится в тексте документа.

Инициатива направлена на создание координационного механизма между промышленными предприятиями, научными и образовательными учреждениями, организациями, работающими в сфере связи и другими структурами. Глава российского государства также инициировал создание организации, обеспечивающей функционирование инновационного кластера.

Предполагается, что в состав высшего коллегиального органа управления фонда войдут представители президента и правительства РФ, мэра Москвы, президент РАН, ректор МГУ им. Ломоносова, представители госкорпораций Росатом, Роскосмос, Ростех и Роснано.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с предложением создать на территории Москвы научно-производственный кластер с целью развития научно-производственного потенциала мегаполиса в апреле 2018 года к Владимиру Путину обратился мэр Москвы Сергей Собянин.