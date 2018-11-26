Таджикистан поставил в Узбекистан 1,48 млрд кВт·ч

Душанбе, , 23:05 — REGNUM Таджикистан практически полностью выполнил план по экспорту электроэнергии в Узбекистан и заработал на этом 29,6 млн долларов.

«С апреля по сентябрь текущего года в Узбекистан было экспортировано 1 млрд 480 млн кВт·ч таджикской электроэнергии по цене 2 американских цента за один киловатт», — сообщает сегодня, 26 ноября, информационное агентство «ТаджикТА» со ссылкой на госэнергохолдинг «Барки точик».

Отмечается также, что Таджикистан прекратил поставки электричества в Узбекистан в сентябре — из-за необходимости обеспечивать свои внутренние потребности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поставки таджикской электроэнергии в Узбекистан возобновились в апреле 2018 года после 9-летнего перерыва, связанного с натянутыми отношении двух стран при прежней власти в Узбекистане. В 2018 году планировалось экспортировать в Узбекистан 1,5 млрд кВт·ч электроэнергии.