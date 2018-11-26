Путин по инициативе Собянина поручил создать в Москве инновационный кластер

Москва, , 22:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о создании на территории Москвы инновационного кластера. Документ опубликован 26 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из указа, целью проекта является развитие инновационного потенциала столицы, а также «создание условий для реализации приоритетных направлений научно-технологического развития России».

Согласно документу, инновационный кластер будет создан в организационно-правовой форме фонда, который будет обеспечивать координацию взаимодействия субъектов деятельности в сферах промышленности, науки, образования, связи и других областях с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.

Путин рекомендовал правительству Москвы включить в состав высшего коллегиального органа управления фонда представителей президента и правительства России, мэра Москвы, президента Российской академии наук, ректора МГУ имени Ломоносова, а также представителей госкорпораций «Росатом», «Роскосмос», «Ростех», «Роснано».

Критерии и порядок отбора предприятий в инновационный кластер, порядок и условия их участия, а также ключевые показатели оценки эффективности их работы правительство Москвы должно будет определить в трёхмесячный срок.

Напомним, с предложением создать на территории Москвы научно-производственный кластер, который сможет объединить IT-компании, бизнес-инкубаторы, технопарки и академические институты столицы с целью развития научно-производственного потенциала города в апреле 2018 года к Владимиру Путину обратился мэр Москвы Сергей Собянин.