В России ожидают новых санкций из-за провокации Украины

Москва, , 16:13 — REGNUM США могут ввести новые санкции против РФ в связи с произошедшем накануне инцидентом между военными кораблями РФ и Украины в Керченском проливе, что существенно ухудшит положение рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин.

Накануне три украинских военных корабля нарушили водную границу РФ и несогласованно вошли в территориальные воды Крыма. На требования российской стороны остановиться корабли не отвечали, в связи с чем по ним был открыт огонь.

«Инцидент в Керченском проливе, спровоцировавший обострение отношений между Россией и Украиной, оказывает давление на российский рынок акций, что привело к волне распродаж. Даже восстановление нефти и подъем на мировых площадках не выправляет ситуацию, так как на фоне конфликта может резко встать вопрос о новых санкциях в отношении России, которые пойдут со стороны США», — отметил Люшин.

Так, стоимость одного доллара 26 ноября уже превысила 66 рублей, а евро — более 76 рублей. И это не предел, уверен эксперт.

«Сложившуюся ситуацию пока сложно назвать трендом. Скорее всего, она продлится относительно недолгое время, но дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, будут ли введены санкции, а также от динамики мировых рынков», — считает Люшин.

Так, по его словам, если США ужесточат санкции против РФ, то рубль может окончить 2018 год с не очень позитивными показателями.

«Курс доллара и евро к концу года могут достичь 68 и 78 единиц соответственно, но это в случае с санкционным раскладом. Без него курсы будут держаться в установленных ныне рамках», — предполагает Люшин.

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