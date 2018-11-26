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Эксперт: отток средств коснется и долгосрочных рублевых вкладов

Экономика

В октябре объем долгосрочных валютных вкладов сократился на 300 млрд рублей

Санкт-Петербург, 26 ноября 2018, 16:08 — REGNUM  Отток средств от долгосрочных к краткосрочным вкладам связан с ожиданиями роста ставок и в ближайшее время может коснуться не только валютных, но и рублевых вкладов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 26 ноября, президент Ассоциации банков Северо-Запада Владимир Джикович, комментируя данные о перераспределении средств на валютных вкладах.

Ранее РБК сообщило, что в октябре 2018 года общая сумма долгосрочных валютных вкладов в российских банках сократилась на 300 млрд рублей. На ту же сумму вырос объём краткосрочных вкладов (до года). Доля краткосрочных вкладов выросла до 30% от их общего объема.

Аналогичный процесс будет происходить и по рублевым вкладам. Вкладчики и владельцы депозитов рассчитывают на рост ставок: западные санкции будут ужесточены или как минимум не смягчатся, вероятен отток вкладов, и банки, чтобы удержать эти средства, будут повышать ставки. Поэтому в интересах вкладчиков минимизировать сроки.

Для экономики все это — крайне негативные явления. В экономике и так не хватает длинных денег, а без них невозможны инвестиции. Чем меньше будет долгосрочных вкладов, тем деньги будут становиться «дороже», а инвестиции — сокращаться, — отметил Джикович.

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Банковское дело
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