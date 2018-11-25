Воскресенье, 25 Ноября 2018 года
15:31:22 МСК

Мировые продажи смартфонов упали на 5% за год

Экономика

В третьем квартале 2018 года в мире было на 5% меньше смартфонов, чем за аналогичный период 2017 года

Мировые продажи смартфонов упали на 5% за год
Maurizio Pesce
Смартфоны

Пекин, 25 ноября 2018, 14:48 — REGNUM  В третьем квартале 2018 года в мире было продано 380 млн смартфонов, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщает GSM Arena.

Также аналитики представили рыночные доли различных компаний за третий квартал 2018 года.

Лидером стала южнокорейская компания Samsung с долей в 19%. На второй строчке китайская Huawei (14%), на третей — Apple (12%).

Замкнули пятёрку ещё две китайские компании: Xiaomi (9%) и Oppo Realme (9%).

Статистика по регионам показала, что по продажам в Северной Америке лидирует Apple, в Европе — Samsung, а в Азии — Oppo Realme.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре генеральный директор Huawei Ю Ченгдонг заявил, что компания обойдёт Sasmung по мировым продажам в 2020 году.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сотовая связь
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить