Мировые продажи смартфонов упали на 5% за год

Пекин, , 14:48 — REGNUM В третьем квартале 2018 года в мире было продано 380 млн смартфонов, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщает GSM Arena.

Также аналитики представили рыночные доли различных компаний за третий квартал 2018 года.

Лидером стала южнокорейская компания Samsung с долей в 19%. На второй строчке китайская Huawei (14%), на третей — Apple (12%).

Замкнули пятёрку ещё две китайские компании: Xiaomi (9%) и Oppo Realme (9%).

Статистика по регионам показала, что по продажам в Северной Америке лидирует Apple, в Европе — Samsung, а в Азии — Oppo Realme.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре генеральный директор Huawei Ю Ченгдонг заявил, что компания обойдёт Sasmung по мировым продажам в 2020 году.