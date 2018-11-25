Мировые продажи смартфонов упали на 5% за год

Пекин, 25 ноября 2018, 14:48 — REGNUM В третьем квартале 2018 года в мире было продано 380 млн смартфонов, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщает GSM Arena.
Также аналитики представили рыночные доли различных компаний за третий квартал 2018 года.
Лидером стала южнокорейская компания Samsung с долей в 19%. На второй строчке китайская Huawei (14%), на третей — Apple (12%).
Замкнули пятёрку ещё две китайские компании: Xiaomi (9%) и Oppo Realme (9%).
Статистика по регионам показала, что по продажам в Северной Америке лидирует Apple, в Европе — Samsung, а в Азии — Oppo Realme.
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре генеральный директор Huawei Ю Ченгдонг заявил, что компания обойдёт Sasmung по мировым продажам в 2020 году.