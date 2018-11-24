В Воронеже начали штрафовать водителей за неоплаченную парковку

Воронеж, , 17:02 — REGNUM Административные комиссии управ Центрального и Ленинского районов Воронежа начали штрафовать водителей за неоплаченную парковку. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

К концу подходит уже второй месяц работы системы платных парковок в центральной части Воронежа. По оценкам мэрии, воронежским автолюбителям понадобится не менее полугода для того, чтобы дисциплинироваться, но процесс уже идет.

«Если в первую неделю реализации проекта мы фиксировали больше тысячи нарушений в день, то теперь с каждым днем число неоплат парковки постепенно снижается. Сейчас счет нарушителям идет уже не на тысячи, а на сотни в день. Интересно, что 78% нарушителей получат только один штраф, из них каждый пятый потом начал добросовестно оплачивать свою парковку, а остальных на территории платного парковочного пространства мы не зафиксировали. Автомобилей, зафиксированных без оплаты более трех раз, всего лишь 10% от всех нарушений. Вероятно, здесь речь идет о непреднамеренных нарушениях из-за незнакомства с работой системы или по банальной забывчивости», — рассказал руководитель обособленного подразделения ООО «Городские парковки» в Воронеже Олег Михалин.

Для того, чтобы процесс привыкания для автовладельцев шел быстрее, была усилена работа административных комиссий управ районов, на территории которых располагаются платные плоскостные парковки. Организованы дополнительные автоматизированные рабочие места, установлено специализированное программное обеспечение, позволяющее эффективно работать с фотоматериалами, которые концессионер передает на рассмотрение административных комиссий.

«Членам комиссии при наличии всей необходимой информации о собственнике транспортного средства требуется достаточно незначительное время для обработки фотоматериалов фиксации правонарушения. До нескольких сотен автомобилей в день может отработать один специалист, а их у нас на сегодняшний день четверо», — рассказала заместитель председателя административной комиссии при управе Ленинского района Светлана Быханова.

Также за период, прошедший с момента запуска системы платных парковок в городе, была выработана и отлажена схема взаимодействия с концессионером, сняты вопросы по качеству фотоматериалов, которые возникали в самом начале, работа по их анализу и подтверждению доведена до автоматизма. Административные комиссии Ленинского и Центрального районов направляют определения об истребовании сведений о собственниках транспортных средств в правоохранительные органы и уже получили первые ответы. Затем, на основании данных, готовится проект постановления, который рассматривается на заседании административной комиссии. После вынесения соответствующего постановления оно отправляется на почту нарушителю: в документе содержатся сведения о времени и месте совершения правонарушения и квитанция для оплаты штрафа. На данный момент постановления вынесены в отношении девяти нарушителей, они получат квитанции по почте в ближайшее время. В администрации отмечают определенные сложности, которые могут повлечь нарушение сроков возбуждения дел об административных правонарушениях, однако уже в ближайшее время обещают поставить работу на поток. Постановление о привлечении к административной ответственности может быть обжаловано в районном суде в 10-дневный срок с момента получения.

«Штраф подлежит оплате в полном объеме — 1500 рублей — в шестидесятидневный срок. В случае неоплаты постановления будут направляться судебным приставам для принудительного взыскания. Все необходимые соглашения и с почтовой службой, и со службой судебных приставов управой района заключены, рассматривается вопрос организации передачи данных по защищенным каналам цифровой связи для ускорения всех процессов», — добавила Светлана Быханова.

Однако в мэрии рассчитывают, что вскоре воронежские автомобилисты в полном объеме оценят те удобства, которые им дает введение системы платных парковок, и станут дисциплинированнее.

Как сообщало ИА REGNUM, система платных парковок заработала в Воронеже с 1 октября 2018 года. Всего создано шесть тысяч парковочных мест, стоимость часа парковки в будний день с 08:00 до 20:00 — 40 рублей в час, остальное время — бесплатно.

В мэрии отмечают, что в центре стало значительно проще припарковаться, сократились пробки. В ближайшее время на улицы города выйдут новые современные низкопольные автобусы, которые будут работать на маршрутах, проходящих через центр Воронежа: так власти намерены сократить число автомобилистов, которые пользуются автомобилем лишь для перемещения в границах центра города.