Asia Times: Страны Азии оказались на пороге рисовой революции

Максим Исаев, , 06:26 — REGNUM

Сельхозпроизводители и ученые смогли достигнуть прорыва в выращивании основного продукта питания в странах Азии, получив так называемый «подводный рис», который способен выжить при длительных периодах затопления, и «морской рис» который фермеры уже выращивают на засоленной солонцеватой почве вдоль северного побережья Китая, пишет Джон Макбет в статье для издания Asia Times.

В октябре 2018 года филиппинский Международный исследовательский институт риса (IRRI) заключил сделку с глобальным трастовым фондом Crop Trust, чтобы получить финансирования для сохранения 136 тыс. сортов зерна, которое ежедневно входит в рацион более 3,5 млрд людей.

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Генеральный директор IRRI Мэтью Морелл заявил, что бесценный генетический банк института является одной из ключевых элементов глобальных усилий, направленных на то, чтобы сделать рис более устойчивым к воздействию последствий изменения климата. В прибрежной китайской провинции Шаньдун, расположенной к северу от Шанхая, ученым удалось добиться первых успехов в рамках амбициозного плана по выращиванию риса на 20 млн гектарах в странах Азии, которые подвергаются периодическим наводнениям и обладают засоленной солонцеватой почвой. В случае успеха эксперимента, урожай риса в провинции Шаньдун сможет накормить дополнительно 80 млн. людей, т. е. 80% населения провинции или 10% из 840 млн граждан Китая, которые используют рис в качестве основного продукта питания.

Несмотря на противоречивое отношение к генетически модифицированному рису, ученые пытались выращивать рис в солоноватой воде с 1970-х годов. Однако только сейчас удалось получить экономически перспективную разновидность риса, урожайность которого составляет от четырех с половиной до девяти тонн с одного гектара.

Китай стремится к самообеспеченности рисом, пшеницей и кукурузой с конца 1960-х годов, но все еще не может самостоятельно удовлетворить внутреннюю потребность в рисе, которая увеличилась со 125 млн тонн в 1975 году до 261 млн тонн в 2016 году. С 1975 года численность населения КНР увеличилась на 484 млн человек.

В 2017 году Китай стал крупнейшим в мире импортером риса, достигнув показателя в 5,1 млн тонн и опередив Нигерию (3,3 млн тонн), Филиппины (1,9 млн тонн), Иран и Индонезию (1,7 млн тонн). В качестве сравнения стоит отметить, что Индия стала крупнейшим в мире экспортером риса. За Индией следуют Таиланд, США, Пакистан и Вьетнам.

Большинство азиатских правительств стремятся обеспечить внутреннюю потребность в рисе за счет собственного урожая. В Индонезии импорт риса всегда является горячим политическим вопросом, главным образом потому, что граждане страны считают, что Индонезия способна самостоятельно удовлетворить внутреннюю потребность в рисе. Фактически ей удалось достигнуть этой цели в период между 1984 и 1986 годами. Сейчас страна занимает четвертое место по уровню ежегодного потребления риса на душу населения (148 килограмм), после Мьянмы, Вьетнама и Бангладеш.

Высокотехнологичное предприятие IRRI, расположенное к юго-востоку от Манилы в муниципалитете Лос Баньос, получило улучшенный сорт риса, который может выжить в условиях сильного наводнения и засухи. Данный сорт риса поможет получить дополнительные урожаи для удовлетворения потребностей растущего населения планеты.

Ожидается, что к 2050 году общая численность населения стран Азии достигнет 5,2 млрд человек, на долю которых ежегодно будет приходиться потребление 90% мирового производства риса, которое должно увеличится с нынешних 450 млн тонн до ошеломляющих 525 млн тонн риса.

Ученые IRRI использовали генетический банк института для получения сортов риса, адаптированных к экстремальным климатическим условиям, которые угрожают урожаям риса в ключевых регионах по производству данной сельскохозяйственной культуры, включая Китай, Индию и Индонезию — трех крупнейших производителей и потребителей риса. Новая разновидность риса принесет немалую пользу фермерам Азии, которые выращивают рис на территории площадью 20 млн гектаров, подверженных регулярным муссонным наводнениям, которые в 2017 году только в Южной Азии унесли жизни 1 тыс. 200 человек и резко обострили ситуацию в сфере продовольственной безопасности.

Обычно рис, оказавшийся под водой, погибает в течение нескольких дней, в то время как «подводный рис» может находиться под водой до двух и более недель. В настоящий момент в Индии, Бангладеш, на Филиппинах, в Индонезии, Вьетнаме, Таиланде и Камбодже пять миллионов фермеров выращивают новую разновидность риса.

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В Индии и Бангладеш новой разновидностью риса засеяны поля площадью более 600 тыс. гектаров. Раньше фермеры Индии и Бангладеш ежегодно теряли в результате наводнений до четырех миллионов тонн риса. Этого объема достаточно для того, чтобы накормить 30 млн человек. В настоящее время в восточных районах страны индийские фермеры засеяли новым сортом риса Swarna Sub-1 367 тыс. гектаров полей. В Индонезии «подводный рис» покрывает более 430 тыс. гектаров полей, расположенных в районах, подверженных наводнениям. По словам ученых IRRI, другой сорт «подводного риса» Ciherang sub-1 способен давать до 3−4 тонн урожая с одного гектара даже после двухнедельного пребывания под водой.

IRRI является одним из 11 генетических банков, входящих в Консультативную группу по научным исследованиям в сельском хозяйстве (ООН), в рамках которой предусмотрены сотрудничество совместные исследования, целью которых является сокращение масштабов нищеты, повышение уровня продовольственной безопасности и улучшения природных ресурсов.