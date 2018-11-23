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Пассажирский транспорт в Сантьяго пополнился электробусами из Китая

Экономика

Вслед за первой крупной партией этих транспортных средств будет закуплена и вторая

Сантьяго, 23 ноября 2018, 23:39 — REGNUM  В Чили доставлены приобретенные для пассажирских перевозок в столице страны Сантьяго сотня 30-местных электробусов производства китайского автоконцерна BYD со вместимостью 81 человек, оборудованные системой кондиционирования, системами Wi-Fi и USB-подзарядки гаджетов, сообщает 23 ноября Синьхуа.

До этого в столичной транспортной системе Чили работали два китайских электробуса, которые перевезли 3,5 сотни тысяч пассажиров и получили высокие оценки пассажиров и эксплуатационников.

Сообщается, что сделку по поставке электробусов лично одобрил президент Чили Себастьян Пиньера. Поставки в страну электрических транспортных средств из КНР будут продолжены.

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Китай и Латинская Америка
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