Пассажирский транспорт в Сантьяго пополнился электробусами из Китая

Сантьяго, , 23:39 — REGNUM В Чили доставлены приобретенные для пассажирских перевозок в столице страны Сантьяго сотня 30-местных электробусов производства китайского автоконцерна BYD со вместимостью 81 человек, оборудованные системой кондиционирования, системами Wi-Fi и USB-подзарядки гаджетов, сообщает 23 ноября Синьхуа.

До этого в столичной транспортной системе Чили работали два китайских электробуса, которые перевезли 3,5 сотни тысяч пассажиров и получили высокие оценки пассажиров и эксплуатационников.

Сообщается, что сделку по поставке электробусов лично одобрил президент Чили Себастьян Пиньера. Поставки в страну электрических транспортных средств из КНР будут продолжены.