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В ДНР отремонтировали почти 270 лифтов с 2017 года

Экономика

И порядка 180 диспетчерских систем

В ДНР отремонтировали почти 270 лифтов с 2017 года
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В лифте

Донецк, 23 ноября 2018, 19:40 — REGNUM  В Донецкой Народной Республике (ДНР) за полтора года отремонтировали 267 лифтов, заявил исполняющий обязанности главы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец, сообщает 23 ноября «Донецкое агентство новостей».

По его словам, с весны 2017 года в республике реализуется программа по капитальному ремонту, модернизации и восстановлению лифтового хозяйства. За два этапа программы были восстановлены 267 лифтов и 179 диспетчерских систем. Сейчас выполняется третий этап, отметил Наумец.

Отмечается, что программа работает в 11 населенных пунктах, включая Донецк, Макеевку, Горловку, Иловайск и другие.

Напомним, ранее в министерстве строительства ДНР заявлял, что в Шахтерске восстановлено более 1 тыс. домов, поврежденных обстрелами украинских карателей в 2014 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти ДНР отремонтировали более 1 тыс. домов в Шахтерске

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Госстроительство и политическая жизнь в ДНР и ЛНР
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