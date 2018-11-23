В Южной Корее открыли центр поддержки атомной промышленности

Сеул, , 19:08 — REGNUM В Республике Корея создан центр поддержки атомной промышленности; церемония открытия состоялась 22 ноября в Сеуле. Головной структурой, управляющей центром, станет государственная корпорация KEPCO, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Главными задачами центра являются: поддержка поставок за рубеж продукции ядерной промышленности, поиск новых покупателей, повышение конкурентоспособности национальных производителей. KEPCO наращивает усилия в борьбе за долю глобального рынка: в июне компания попала в шорт-лист претендентов на строительство АЭС в Саудовской Аравии наряду с конкурентами из США, России, Франции и Китая.

В данный момент в Республике Корея работают 24 ядерных реактора, которые обеспечивают 30% выработки всей электроэнергии в стране. Однако правительство к 2030 году планирует прекратить эксплуатацию 10 самых старых из них. Поэтому в связи с узостью внутреннего рынка экспорт ядерной продукции представляет большой интерес.