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В Южной Корее открыли центр поддержки атомной промышленности

Экономика

Республика Корея стремится расширить присутствие на глобальном ядерном рынке

Сеул, 23 ноября 2018, 19:08 — REGNUM  В Республике Корея создан центр поддержки атомной промышленности; церемония открытия состоялась 22 ноября в Сеуле. Головной структурой, управляющей центром, станет государственная корпорация KEPCO, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Главными задачами центра являются: поддержка поставок за рубеж продукции ядерной промышленности, поиск новых покупателей, повышение конкурентоспособности национальных производителей. KEPCO наращивает усилия в борьбе за долю глобального рынка: в июне компания попала в шорт-лист претендентов на строительство АЭС в Саудовской Аравии наряду с конкурентами из США, России, Франции и Китая.

В данный момент в Республике Корея работают 24 ядерных реактора, которые обеспечивают 30% выработки всей электроэнергии в стране. Однако правительство к 2030 году планирует прекратить эксплуатацию 10 самых старых из них. Поэтому в связи с узостью внутреннего рынка экспорт ядерной продукции представляет большой интерес.

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Зарубежная хроника
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