РФ не отключат от SWIFT, пока ЕС нужны дешёвые нефть и газ – экономист

Москва, , 15:59 — REGNUM Центральный банк РФ уже давно испытал два аналога SWIFT, и даже если отключение РФ от этой системы и произойдёт, то особой катастрофы не вызовет, полагает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС Сергей Хестанов. Об этом он заявил 23 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

«Мне кажется, до тех пор, пока российские нефть и газ незаменимы для внешнего рынка, скорее всего, угрозы отключить РФ от SWIFT останутся теоретическими, — сказал экономист. — Вряд ли это произойдёт на практике».

Хестанов также согласился с тем, что угрозы отключить РФ от SWIFT, скорее, можно считать элементом психологического давления на РФ, нежели реальным сценарием.

«Просто потому, что до тех пор, пока сохраняется спрос на наши энергоресурсы, отключение от SWIFT создаст огромные неудобства для покупателей, — объяснил экономист. — Поэтому теоретически всё возможно, но практически это невероятно. С другой стороны, любая угроза требует каких-то действий, и Центральный банк уже давно испытал два аналога системы SWIFT, и даже если это отключение и произойдёт, то особой катастрофы не вызовет. То есть все внутрироссийские платежи будут работать через две запасные системы. С международными платежами будут трудности. Причём для крупных компаний эти трудности легко преодолимы, а вот мелкие попадут в непростую ситуацию. Для экономики страны в целом важны именно денежные потоки крупных компаний, а им как раз ничто особенно не угрожает».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сходного взгляда придерживается руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв, по мнению которого отключение России от системы SWIFT крайне маловероятно и всерьёз пока в западных политических кругах не обсуждается. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября, комментируя возможность отключения России от международной межбанковской системы вслед за Ираном.

«Я считал и считаю отключение от SWIFT маловероятным, — сказал Калачёв. — Это больше своего рода страшилка, которая искусственно подогревается внутри страны. Не столько даже эта тема обсуждается за рубежом, в тех странах, что наложили на нас санкции. Эта тема, естественно, звучала, но я бы не сказал, что это выглядело как реальный план действий. Скорее, как рассмотрение крайних вариантов».

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