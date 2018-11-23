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Рогозин возглавил основной банк ракетно-космической отрасли России

Экономика

Кредитная организация в последующем будет носить название «Роскосмосбанк»

Рогозин возглавил основной банк ракетно-космической отрасли России
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Рогозин

Москва, 23 ноября 2018, 10:20 — REGNUM  Председателем совета директоров «Фондсервисбанка», обслуживающего предприятия ракетно-космической отрасли России стал глава Роскосмос Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает 22 ноября пресс-служба госкорпорации.

«По итогам заседания председателем Совета директоров избран генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что кредитная организация, которая станет основным банком ракетно-космической отрасли страны, будет носить название Роскосмосбанк. Следует добавить, что «Фондсервисбанк» был отправлен на санацию в апреле 2015 года. В мае 2018 года новым санатором банка вместо «Новикомбанка» стал Роскосмос.

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