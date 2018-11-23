В офисах производителя шин Bridgestone прошли обыски

Москва, , 03:22 — REGNUM Правоохранительные органы провели обыски в российских офисах компании — производителя шин Bridgestone на основании уголовного дела по уклонению от уплаты таможенных платежей, сообщает пресс-служба Балтийской таможни.

Сообщается, Балтийская таможня инициировала уголовное дело против Bridgestone по пункту «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ — «уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, в особо крупном размере». В связи с этим были проведены обыски в офисах компании в Москве, Санкт-Петербурге и Ульяновске.

Как отмечает РБК, представители компании заявили, что обыски действительно проходили, однако без присутствия сотрудников полиции. Как сообщила порталу директор по маркетингу компании, обыски проходили в связи с поставкой оборудования три года назад.